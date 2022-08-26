Самара, 26 августа, 2022, 08:51 — ИА Регнум. 250 жителей Самарской области работают в городе Снежном Донецкой Народной Республики, помогая налаживать там мирную жизнь. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров по видео-конференц-связи на круглом столе «Регионы России — Донбассу: первые результаты системы шефской помощи».

Barnaul.org Ремонт теплосети

«В план, по которому мы сегодня последовательно работаем, вошли 76 важнейших объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры. Это, конечно же, и школы. В ближайшие дни мы закончим капитальный ремонт детско-юношеской спортивной школы», — приводит пресс-служба областного правительства слова главы региона.

Он также сообщил, что 8 сентября в ДНР пройдёт открытый турнир по спортивной борьбе.

«Кроме этого, дополнительно нас попросили подготовить к зиме девять многоквартирных домов, три учреждения первичной медицинской помощи, два объекта культуры, музей боевой славы и некоторые другие объекты», — сообщил он, добавив, что специалисты из Самарской области выразили готовность помочь жителям Донбасса, сейчас они ведут активные работы в городе Снежном.

Глав региона напомнил, что специалисты помогают восстановить в городе системы отопления и водоснабжения. Благодаря самарским врачам местные жители получают квалифицированную медпомощь высокого уровня по некоторым направлениям.

«Сегодня в Снежном работает более 250 наших земляков. Это не только ремонтные и строительные подразделения. Помогают в Снежном наши врачи, добровольцы. Я искренне признателен жителям Самарской области за такую сердечную отзывчивость. Более 700 тонн груза гуманитарной помощи направлено, который собрали жители региона, наши предприятия, общественные организации. Более 450 тонн продуктов питания, 250 тонн строительных материалов», — заявил он.

Азаров напомнил, что этим летом руководство региона пригласило отдохнуть в оздоровительных лагерях Самарской области свыше 300 детей из Донбасса. В регион приезжали и специалисты образовательных учреждений.

«Буквально в воскресенье из Самары была отправлена очередная волонтерская рота на Донбасс. Можно, даже не имея специальных навыков, работать волонтером — помощь на Донбассе нужна всякая», — заявил самарский губернатор.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что руководство Самарской области заключило соглашение о взаимодействии с городом Снежное. В регионе создан оперативный штаб по взаимодействию с городом. Азаров вместе с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным и руководством города определили первоочередные задачи по восстановлению Снежного. Из Самары были направлены в Снежное специализированная техника и строительные материалы.