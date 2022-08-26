Москва, 26 августа, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Для начисления пенсии по старости гражданам России соответствующего возраста следует подать документы в Пенсионный фонд РФ (ПФР) за месяц до «дня X». Об этом сегодня, 26 августа, заявила завкафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская, передаёт «Прайм».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Заявление в ПФР можно подать как очно, так и дистанционно, но не раньше наступления пенсионного возраста. Для этого потребуется заявление, трудовая книжка, СНИЛС и паспорт. Срок рассмотрения заявления составляет до пяти рабочих дней.

Петровская подчеркнула, если трудовой стаж недостаточен или отсутствует совсем, гражданин не сможет получать страховую часть пенсии, но будет получать социальную пенсию. При этом разница между размерами пенсий будет весьма существенная.

Эксперт рекомендовала гражданам РФ для уточнения всех спорных вопросов обращаться в отделения ПФР по месту жительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 84% жителей РФ считают, что после выхода на пенсию им будет достаточно ежемесячного дохода в размере от 50 до 100 тыс. рублей.

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