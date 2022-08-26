Зеленоградский административный округ, Москва, 26 августа, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В одном из кафе Зеленограда (административный округ Москвы) мужчина в ходе конфликта ранил из оружия двух людей, еще одного убил, сообщили 26 августа в прокуратуре Москвы.

Timothy Tsui Пистолет после стрельбы

«В одном из кафе Зеленограда ночью 26 августа между посетителями произошел конфликт. Мужчина выстрелил в своих оппонентов из оружия, в результате один человек скончался на месте, еще двух госпитализировали с огнестрельными ранениями», — сообщили в надзорном ведомстве.

Личность злоумышленника и его местонахождение установлены. Прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего.