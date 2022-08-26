Канберра, , 08:47 — REGNUM 26 августа федеральное правительство Австралии распространило принцип торговли углеродными кредитами на сферу биоразнообразия. Теперь принципы распространяются на тех землевладельцев, которые восстанавливают или управляют средой обитания флоры и фауны, о чём написала газета The Guardian.

Австралия Иван Шилов © ИА REGNUM

В заявлении, опубликованном премьер-министром Австралии Энтони Альбанизом и министром окружающей среды Таней Плиберсек, говорится, что специальные сертификаты биоразнообразия можно будет покупать и продавать, при этом система будет работать аналогично действующему законодательству о углеродном кредитовании.

Новая схема облегчит предприятиям, организациям и частным лицам инвестирование в восстановление и управление ландшафтом Австралии.

«Поскольку компании стремятся инвестировать в такие проекты по компенсации выбросов углерода, как посадка деревьев, мы должны убедиться, что от этого выгоду получат как фермеры, так и окружающая среда», — говорится в совместном заявлении Альбаниза и Плиберсек.