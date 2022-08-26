Канберра, 26 августа, 2022, 09:12 — ИА Регнум. 26 августа на пресс-конференции действующий премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз объявил о том, что лейбористский кабинет министров начал новое расследование против его предшественника Скотта Моррисона, который в свою бытность премьер-министра тайно получил полномочия пяти федеральных министров. Об этом написала газета The Guardian.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

Альбаниз заявил, что руководить правительственным расследованием была назначена бывшая судья Верховного суда Австралии Вирджиния Белл. Она представит свой доклад к 25 ноября.

«Правительство начало расследование назначения бывшего премьер-министра Скотта Моррисона на различные министерские должности. Расследование возглавит достопочтенная Вирджиния Белл. Вирджиния Белл была назначена членом Верховного суда Австралии в 2009 году и прослужила там 12 лет», — заявил Альбаниз.

Напомним, что ранее генеральный солиситор Австралии постановил, что действия Моррисона были законными, что не устроило Альбаниза, который пообещал начать новое расследование.