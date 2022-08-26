Пекин, 26 августа, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Китай предпринимает дальнейшие шаги по ослаблению ограничений на въезд в страну, введенных из-за COVID-19. Новая форма декларации о состоянии здоровья, выпущенная Главным таможенным управлением Китая, отменяет требования к посетителям сообщать информацию о результатах ПЦР-теста, их инфекционном статусе и датах вакцинации, сообщает 25 августа газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Данный шаг стал очередным, призванным сделать въезд в страну более удобным для иностранных туристов, наряду с возобновлением двух видов визовых услуг для иностранных граждан. Однако ослабление требований не означает, что Китай отказывается от своей динамичной стратегии нулевой борьбы с COVID, отметили эксперты.

Девятая версия формы декларации о состоянии здоровья будет введена с 31 августа, и иностранные посетители смогут сообщать о своем состоянии здоровья онлайн, заполнив форму в соответствующей учетной записи WeChat или на веб-странице. Новая форма устранила требование о предоставлении информации, касающейся ПЦР-теста, предыдущих инфекций и дат вакцинации.

Обновленная форма появилась после того, как десятки китайских посольств возобновили два вида визовых услуг для иностранцев, которые были в значительной степени приостановлены более двух лет назад в начале пандемии COVID-19. По данным десятков китайских посольств, в том числе в Великобритании, США, Франции, Индии, Пакистане и Японии, начиная с 25 августа владельцам действительных деловых проездных карт АТЭС или разрешений на учебу был разрешен въезд в Китай.

Международные пассажиры должны сдать два ПЦР-теста на COVID-19 в течение 48 часов после вылета, второй из которых должен быть проведен в течение 24 часов после вылета. Девятая версия формы декларации также улучшила или скорректировала некоторые пункты, которые часто вызывали вопросы у путешественников, сделав ее более удобной для понимания и заполнения, по мнению таможни.

Она также добавила функцию онлайн-письма с согласием на сбор тестов, чтобы сделать их более удобными для въезжающих и выезжающих пассажиров и упростить процесс карантина на месте, обеспечивая эффективную санитарную карантинную работу на передовой для защиты здоровья и безопасности китайского народа.

Восьмая версия формы декларации о состоянии здоровья вступила в силу с 19 июля 2021 года. По сравнению с предыдущими версиями, восьмая версия формы добавила такие пункты, как «был ли человек заражен COVID-19 раньше», «был ли результат ПЦР-теста положительным после того, как человек выздоровел» и даты для каждой прививки. прививки.

Эта корректировка политики в основном направлена на облегчение въезда и выезда персонала, поскольку теперь весь въезжающий персонал подпадает под действие политики «7 + 3», что означает семь дней централизованного карантина, за которыми следует трехдневный мониторинг состояния здоровья на дому, независимо от того, брался ли ПЦР-тест за границей, сказал эксперт, близкий к в Национальную комиссию здравоохранения, который предпочел не называть своего имени, передает Global Times.

Поскольку в конце июня был принят новый план действий по борьбе с COVID, период карантина для международных прибывающих был сокращен до 10 дней — семь дней централизованного карантина и три дня домашнего карантина по сравнению с предыдущими 21 днями.

В прошлом понимание коронавируса было недостаточно четким, а контроль рисков был недостаточным, но теперь мы проводим работу по борьбе с эпидемией более эффективно и уверенно, сказал эксперт. По мнению экспертов, по мере того как все большему количеству иностранцев будет разрешаться въезд в Китай, китайские города и регионы, особенно те, которые предоставляют карантинные услуги въезжающим пассажирам, столкнутся с трудностями в предотвращении завозных эпидемий.