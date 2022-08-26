Канберра, 26 августа, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Новые данные показали, что COVID-19 наносит колоссальный ущерб экономике Австралии, когда множество людей вынуждены каждый день не выходить на свои рабочие места. Об этом 26 августа сообщил телеканал Nine News.

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В отчете правительства Австралии говорится, что 31 000 австралийцев каждый день не работают из-за изнурительного состояния. Это около 12% всех невыходов на работу, связанных с COVID-19.

Тот же отчет также свидетельствует, что Австралия суммарно потеряла три миллиона неотработанных рабочих дней за первые шесть месяцев 2022 года по причинам, связанных с COVID-19.

Как пишут журналисты, рассматриваемый отчет правительства Австралии будет подробно изучен и обсужден на саммите по труду, который федеральные власти организуют на следующей неделе.