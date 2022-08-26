Китай, 26 августа, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Национально-освободительная армия Китая (НОАК) 26 августа начала новые учения с боевыми стрельбами в акватории восточной провинции Фуцзянь, отделённой от Тайваня одноимённым проливом. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Mod.gov.cn Танки НОАК

Учения с боевыми стрельбами будут проходить в акватории расположенного неподалёку от города Фуцин острова Муюй до 27 августа. О задействованных в двухдневных учениях силах и средствах не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Министерства обороны Китая в ответ на необоснованные обвинения со стороны некоторых официальных лиц США и Японии заявил, что недавние учения китайских военных вокруг острова Тайвань являются «предупреждением провокаторам».

Читайте также: Решение тайваньского вопроса все ближе с каждым визитом американцев — GT