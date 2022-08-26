Канберра, 26 августа, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Согласно выводам статьи, опубликованной 26 августа в научной интернет-журнале Communications Earth and Environment, даже если мир будет соблюдать Парижское соглашение, Австралия ежегодно может сталкиваться со смертельной жарой после 2100 года.

Австралия

Тропические регионы, включая северные районы Австралии, большую часть дней в году могут подвергаться воздействию «опасно высокой» жары, в то время как даже более прохладные широты на остальной части континента будут подвергаться регулярным смертельным волнам тепла.

Полученные данные свидетельствуют о том, что выбросы углекислого газа в результате человеческой деятельности могут привести к глобальному увеличению воздействия экстремальных температур в ближайшие десятилетия, даже если глобальное потепление будет ограничено 2 °C в соответствии с Парижским соглашением.

Авторы исследования обнаружили, что к 2100 году вероятность достижения заявленной Парижским соглашением цели в 1,5 градуса Цельсия составляет всего 0,1%.