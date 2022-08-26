Амстердам, 26 августа, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Муниципалитет нидерландской Гааги попросил отсрочку для исполнения антироссийских санкций из-за отсутствия альтернативы соглашению с Газпромом о поставках газа. Об этом говорится в письме члена муниципалитета Саскии Брёйнес городскому совету, опубликованном 25 августа.

Винсент Ван Гог. Вход в Городской кредитный банк на улице Корте Ломбард в Гааге, Нидерланды. 1882

Брёйнес отмечает, что Газпром поставляет муниципалитету газ, но из-за санкций, введённых против России в связи со спецоперацией на территории б. УССР, контракты с российскими компаниями должны быть расторгнуты к 10 октября.

Гаага должна найти альтернативу соглашению с Газпромом, но пока найти поставщиков не удалось. Параллельно муниципалитет проводит тендеры на поставку газа с 1 января 2023 года. На период с 10 октября 2022 года по 1 января 2023 года необходимо освобождение от европейских санкций.

«Это необходимо для того, чтобы гарантировать безопасность поставок», — поясняет Брёйнес в письме.

Муниципалитет намерен направить заявку об освобождении от санкций в министерство экономики и политики в области климата. Брёйнес добавила, что по соглашению, которое вступит в силу с начала следующего года, стоимость газа значительно вырастет.

От других голландских муниципалитетов, имеющих договоры с Газпромом, пока не исходило подобных просьб.

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