Оренбургский район, Оренбургская область, , 08:36 — REGNUM В Оренбургской области суд рассмотрел дело о сексуальных преступлениях против детей младше восьми лет, сообщили в пресс-службе Оренбургского районного суда региона.

Суд Cleper.ru

Мужчина летом 2021 года воспользовался беспомощным состоянием девочек. Насильственные действия сексуального характера совершены в отношении детей в возрасте шести и семи лет.

Суд признал мужчину виновным в преступлениях против половой неприкосновенности дошкольниц. Ему назначено 13 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии особого режима.