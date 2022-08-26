В Оренбуржье рассмотрено дело о сексуальных преступлениях против детей
Оренбургский район, Оренбургская область, 26 августа, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В Оренбургской области суд рассмотрел дело о сексуальных преступлениях против детей младше восьми лет, сообщили в пресс-службе Оренбургского районного суда региона.
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Суд
Мужчина летом 2021 года воспользовался беспомощным состоянием девочек. Насильственные действия сексуального характера совершены в отношении детей в возрасте шести и семи лет.
Суд признал мужчину виновным в преступлениях против половой неприкосновенности дошкольниц. Ему назначено 13 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии особого режима.