Вашингтон, 26 августа, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск поддерживает позицию Москвы об ответственности НАТО за начало спецоперации, пишут в статье для американского издания Foreign Affairs советник экс-президента США Дональда Трампа Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

По их словам, позиция России заключается в том, что Соединенные Штаты и другие страны Запада ведут прокси-войну на территории б. УССР, и папа Римский Франциск согласен с этой точкой зрения.

«На международном уровне убеждения <…> о НАТО и прокси-войне с Соединенными Штатами и коллективным Западом завоевали множество сторонников, от видных ученых до папы Римского Франциска, который заявил, что конфликт на [территории б. УССР], возможно, был каким-то образом спровоцирован», — пишут авторы.

Они также добавили, что западные политики и аналитики продолжают спорить о вине НАТО в эскалации конфликта.

Напомним, ранее итальянский журналист Марко Полити в статье для IL Fatto Quotidiano отметил, что киевский режим молча давит на Ватикан, Владимир Зеленский добивается визита папы Римского Франциска в Киев, тогда как понтифик не намерен следовать политической линии Киева. Это противостояние длится месяцами.

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