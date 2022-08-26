Канберра, 26 августа 2022, 09:35 — REGNUM Цены на продовольственные товары в супермаркетах Австралии отступают от среднегодовых максимумов. В то же время рядовые покупатели, борющиеся с ростом стоимости жизни на континенте, продолжают избегать более дорогих покупок. Об этом 26 августа сообщил телеканал Nine News.

Австралийское мясо
Австралийское мясо
Maksym Kozlenko

Генеральный директор компании Ritchie IGA Фред Харрисон подтвердил в интервью журналистам, что в потребительской корзине австралийцев наблюдаются изменения.

«Мы видим, что люди, возможно, не покупают такое большое количество филе. Вместо этого они предпочитают мясной фарш и нарезку, что часто используется для медленного приготовления мяса», отметил Харрисон.

Харрисон также отметил, что жители Австралии все чаще стали покупать продукты не столь разрекламированных компаний, поскольку цены на них гораздо ниже.