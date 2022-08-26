Канберра, 26 августа, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Цены на продовольственные товары в супермаркетах Австралии отступают от среднегодовых максимумов. В то же время рядовые покупатели, борющиеся с ростом стоимости жизни на континенте, продолжают избегать более дорогих покупок. Об этом 26 августа сообщил телеканал Nine News.

Maksym Kozlenko Австралийское мясо

Генеральный директор компании RitchieIGAФред Харрисон подтвердил в интервью журналистам, что в потребительской корзине австралийцев наблюдаются изменения.

«Мы видим, что люди, возможно, не покупают такое большое количество филе. Вместо этого они предпочитают мясной фарш и нарезку, что часто используется для медленного приготовления мяса», — отметил Харрисон.

Харрисон также отметил, что жители Австралии все чаще стали покупать продукты не столь разрекламированных компаний, поскольку цены на них гораздо ниже.