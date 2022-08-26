Кемерово, , 08:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли Кемеровской области с Днём шахтёра. Поздравительный адрес зачитал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв на торжественном чествовании шахтёров 26 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Шахтеры Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уважаемые друзья, поздравляю вас с Днём шахтёра. В этом году исполняется 75 лет вашему замечательному профессиональному празднику, который широко отмечается не только в угледобывающих регионах, но и по всей России. Вы праву гордитесь именами и ведущими достижениями своих предшественников, знаменитыми горняцкими династиями и, конечно, сложившимися в отрасли традициями доблестного, самоотверженного труда и товарищеской взаимовыручки. Отрадно, что нынешнее поколение работников угледобывающей промышленности трудится с полной отдачей, вносит весомы вклад в укрепление индустриальной мощи и энергетической безопасности страны, в решение важнейших проблем социальной сферы. От души желаю вам успеха, доброго здоровья и благополучия», — говорится в поздравлении президента.

Отметим, что в честь праздника во всем регионе пройдут торжественные мероприятия. В 2022 году центром празднования Дня шахтёра в Кузбассе стал город Полысаево. К празднику в городе возвели и привели в порядок более 300 городских объектов. На это было выделено 800 млн рублей.