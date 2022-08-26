Канберра, 26 августа, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Почта Австралии объявила о рекордном доходе в размере 8,97 млрд австралийских долларов (6,3 млрд долларов США) за последний год после резкого увеличения количества покупок граждан в интернете во время пандемии коронавируса. Об этом 26 августа сообщил телеканал NineNews.

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Согласно отчету компании, что рекордный доход на 8,5% выше, чем в 2021 финансовом году.

Доход от посылок составил 7,2 миллиарда австралийских долларов (5 млрд долларов США), что на 11% больше, чем в предыдущем году, что Почта Австралии объясняет ростом онлайн-покупок в результате локдаунов.

В то же время в Почте Австралии отметили, что объемы писем сократились на 4% в стране. Это объясняется тем, что австралийцы отправляют все меньше печатных писем и активно переходят на цифровую связь.