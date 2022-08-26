Казань, 26 августа, 2022, 08:43 — ИА Регнум. С 10 сентября по 24 декабря 2022 года в Татарии будут работать сельскохозяйственные ярмарки. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Kzn. ru Сельхозярмарка в Казани

Еженедельные ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров повседневного спроса организуют на специально определенных исполкомами муниципалитетов территориях.

Контроль за качеством и безопасностью пищевой продукции возложен на региональное управление Роспотребнадзора и управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РТ.

ИА REGNUM напоминает, в Московской области в августе 2022 года открыли около 150 сельскохозяйственных и тематических ярмарок по продаже различных видов продукции. В июне и июле в городских округах Подмосковья прошло 272 ярмарки.

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