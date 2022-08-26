Лесосибирск, Красноярский край, 26 августа, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В Красноярском крае сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по городу Лесосибирску вручили паспорт гражданина РФ 84-летней Александре Лызенко, прибывшей из Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом ИА REGNUM сообщили 26 августа в краевом главке МВД.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Российский паспорт

Александра Лызенко родилась в Воронежской области в 1938 году. Затем она и её семья переехали в Луганскую область. Там Александра Андриановна вышла замуж.

Несколько лет назад в Луганске умер её сын. Пенсионерка осталась в ЛНР совсем одна, у неё резко ухудшилось состояние здоровья. Тогда женщину решила забрать к себе внучка, которая уже несколько лет проживала в Лесосибирске.

Чтобы получить гражданство РФ и оформить положенные социальные выплаты, пенсионерке нужно было собрать пакет документов. Она обратилась в отдел по вопросам миграции Лесосибирской полиции.

Сначала женщине выдали разрешение на временное проживание. Затем полицейские помогли ей в кратчайшие сроки собрать необходимые документы для получения гражданства в упрощенном порядке.

Новоиспечённую гражданку России поздравили с получением паспорта. Ей вручили праздничный букет, пожелали здоровья и долголетия. Александра Лызенко, в свою очередь, поблагодарила полицейских за помощь.

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