Стокгольм, 26 августа, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон (Социал-демократы) и лидер оппозиции Ульф Кристерссон (Умеренные) пообещали еще раз внимательно изучить кандидатов в депутаты риксдага от своих партий. Об этом сообщил телеканал SVT после публикации отчета исследовательской компании Acta Publica, где отдельные кандидаты были названы правыми экстремистами.

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Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон

В интервью SVT премьер-министр Андерссон заявила, что утверждения, что от Социал-демократов выдвигаются 22 экстремиста, являются «абсолютной» неправдой. Однако она добавила, что после публикации отчета ее партия еще раз изучит личности кандидатов.

«Некоторые уже покинули партию», заявила Андерссон.

«Мы, конечно, посмотрим на тот материал, и убедимся, что люди, которые нас представляют, делают это абсолютно в правильном ключе», заявил в свою очередь лидер Умеренных Ульф Кристерссон.