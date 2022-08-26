Стокгольм, 26 августа, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон (Социал-демократы) и лидер оппозиции Ульф Кристерссон (Умеренные) пообещали еще раз внимательно изучить кандидатов в депутаты риксдага от своих партий. Об этом сообщил телеканал SVT после публикации отчета исследовательской компании Acta Publica, где отдельные кандидаты были названы правыми экстремистами.

(сс) Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон

В интервью SVT премьер-министр Андерссон заявила, что утверждения, что от Социал-демократов выдвигаются 22 экстремиста, являются «абсолютной» неправдой. Однако она добавила, что после публикации отчета ее партия еще раз изучит личности кандидатов.

«Некоторые уже покинули партию», — заявила Андерссон.

«Мы, конечно, посмотрим на тот материал, и убедимся, что люди, которые нас представляют, делают это абсолютно в правильном ключе», — заявил в свою очередь лидер Умеренных Ульф Кристерссон.