Стокгольм, , 08:41 — REGNUM Серьёзная ситуация, в которой находится Швеция, требует серьёзных политических компромиссов. Об этом 26 августа написал политолог Улуф Руин в своей статье для газеты SvD, где он утверждает, что Умеренные и Социал-демократы должны рассмотреть возможность создания «большой коалиции» для формирования нового кабинета министров после сентябрьских выборов в риксдаг.

Правительство Королевства Швеция Tage Olsin

«Это означало бы временное прекращение действия нашей системы с двумя политическими блоками, что также дало бы большое влияние фланговым партиям. Это также же приблизило нас к более гибкой политической модели, которая применяется, например, в Финляндии и Германии», — отметил Руин.

В такое правительство могли бы войти Центристы, и возможно, даже Зелёные, написал эксперт. Однако автор тут же оговорился, что создания коалиционного правительства с Социал-демократами не хочет лидер Умеренных Ульф Кристерссон.

Напомним, что выборы в Швеции состоятся 11 сентября.

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