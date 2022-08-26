Москва, , 08:31 — REGNUM Минпромторг России объявил конкурс, в рамках которого будет выбран проектировщик отечественного двигателя и воздушного винта для легкого многоцелевого самолёта для местных воздушных линий. Тендер, итоги которого планируют подвести 16 сентября 2022 года, стартует с начальной ценой 1 276 176 000 рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Торги (сс) CWitte

Контракт будет реализован за десять этапов и профинансирован за счёт федерального бюджета — до 30 марта 2024 года. Реализация проекта пройдёт в рамках программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

Разработка самолёта идёт в рамках программы «Развитие авиационной промышленности» с 2019 года. За это время были разработаны эскизно-технический проект и конструкторская документация, а также создан опытный образец самолёта «ЛМС-901» для проведения статических испытаний.

Напомним, в марте 2022 года министерство также объявило сразу три тендера, связанных с авиастроительной отраслью. Один из них касался создания самолёта для местных авиалиний. Помимо этого, будет модифицирована программа «Сухой Суперджет» и проработан вопрос импортозамещения деталей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае 2022 года по итогам соответствующего тендера также был подписан контракт на создание системы многодисциплинарного проектирования воздушного винта регионального самолёта. Стоимость услуги составит более 221 млн рублей.

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