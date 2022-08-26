Санта-Круз, , 08:29 — REGNUM Космический телескоп «Джеймс Уэбб» пополнил свой растущий список крупных научных открытий: с его помощью впервые обнаружены признаки углекислого газа в атмосфере планеты за пределами Солнечной системы, как передает агентство France-Presse.

Экзопланета в представлении художника NASA

Хотя экзопланета не может поддерживать жизнь в том виде, в котором ее знаем мы, обнаружение CO2 дает исследователям надежду на то, что подобные наблюдения могут быть проведены на каменистых планетах с более благоприятными условиями для жизни.

«Моя первая мысль: вау, у нас действительно есть шанс обнаружить атмосферы планет размером с Землю», — написала в соцсети профессор Калифорнийского университета в Санта-Крузе Натали Баталья, одна из сотен людей, работавших над проектом.

Вскоре результаты их исследования экзопланеты WASP-39, горячего газового гиганта, вращающегося вокруг звезды, удаленной от нас на 700 световых лет, будут опубликованы в журнале Nature.

«Для меня это открывает дверь для будущих исследований суперземель [планет больше Земли, но меньше Нептуна] или даже планет размером с Землю», — сказал AFP астрофизик французской Комиссии по атомной энергии Пьер-Оливье Лагаж.

Обнаружение CO2 также поможет ученым узнать больше о том, как сформировалась WASP-39, говорится в пресс-релизе НАСА. Масса экзопланеты, которая орбитальный период которой составляет четыре земных дня, составляет четверть массы Юпитера, а диаметр — в 1,3 раза больше.

Частота прохода перед звездой и объемная атмосфера сделали WASP-39 идеальным кандидатом для тестирования ультрасовременного инфракрасного датчика телескопа, известного как NIRSpec.

Высокочувствительный NIRSpec может обнаружить небольшие изменения, которые атмосфера оказывает на свет, что позволяет ученым определить газовый состав планеты.

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