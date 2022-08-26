Стокгольм, , 08:39 — REGNUM Умеренные вкладывают значительные средства в агитацию среди граждан Швеции, проживающих в преддверии выборов за границей. Партия, среди прочего, разослала этой группе избирателей около 200 000 писем с личными приветствиями, о чём 26 августа написала интернет-газета Altinget.

Умеренная коалиционная партия. Логотип

Журналисты отмечают, что шведы, проживающие за границей, являются часто забываемой группой избирателей во время выборов в риксдаг. В то же время, написала редакция, инициатива Умеренных по привлечению на свою сторону такого «тайного оружия» является необычной.

«Это была успешная предвыборная кампания», — заявил газете Магнус Эренберг, председатель заграничного отделения Умеренных.

По данным новостной службы ТТ, когда месяц назад началось голосование за границей, всего было разослано около 160 000 карточек для голосования. На последних выборах проголосовало 79 100 шведов, проживавших на тот момент за границей.

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