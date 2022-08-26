Джакарта, , 08:28 — REGNUM Индонезия сделала заявление в адрес премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, который раскритиковал освобождение балийского террориста Умара Патека на праздновании независимости Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

Представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах заявил, что следит за новостями, появившимися в австралийских СМИ относительно предоставления амнистии.

«Однако в рамках судебного процесса в Индонезии предоставление амнистии является осуществлением действующего в Индонезии правового администрирования», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Ранее Австралия раскритиковала Индонезию за предоставление амнистии Умару Патеку.

«Индонезия проинформировала нас об этом решении, и мы проинформировали Индонезию о наших взглядах на это решение», — заявил Энтони Альбанезе.

Правительство Индонезии сократило срок заключения балийского террориста на пять месяцев. Это не первый случай, когда балийский террорист получает ремиссию. Предоставление ремиссии на этот раз позволяет получить условно-досрочное освобождение в августе 2022 года. Чтобы получить условно-досрочное освобождение, Умару Патеку пришлось отсидеть две трети уголовного срока.

В 2012 году индонезийский суд приговорил террориста, виновного в событиях на Бали в 2002 году, к 20 годам тюремного заключения. Теракт на Бали убил 202 человека, в том числе, 88 австралийцев.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии обратилось к правительству Папуа — Новой Гвинеи с просьбой немедленно расследовать и наказать стрелявших в индонезийских рыбаков.

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