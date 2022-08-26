Лос-Анджелес, США, 26 августа, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Новым руководителем студии DC Films может стать продюсер Дэн Лин, работавший над проектом отменённого кинокомикса «Лига справедливости: Смертные». Об этом 26 августа сообщает портал Comicbook.

Pxhere.com Бэтмен

Инсайдеры сообщили, что глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав ищет продюсера уровня Кевина Файги из Marvel, и что соответствующее предложение в рамках переговоров было сделано Дэну Лину. Отметим, что в декабре 2009 года, когда DC приостановила работу над картиной «Лига справедливости: Смертные», Лин заявил, что этот фильм является проектом его мечты, и что ради него он основал свою кампанию.

Для справки: проект кинокомикса «Лига справедливости: Смертные» был отменён в 2009 году, снимать его должен был режиссёр Джордж Миллер. Дэн Лин также участвовал в качестве продюсера в реализации таких кинопроектов, как «Шерлок Холмс», «Крутящий момент», «Лего. Фильм», «Тетрадь смерти», «Годзилла против Конга», «Аладдин», «Оно» и других.