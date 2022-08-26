Москва, 26 августа, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Чаще всего граждане, собирающиеся путешествовать осенью по России, бронируют гостиницы в Санкт-Петербурге, Сочи и Москве, передают 26 августа РИА Новости со ссылкой на сервис «Туту Отели».

frolicsomepl Турист

Также популярностью осенью пользуются Калининград, Казань, Анапа, Нижний Новгород, Краснодар, Махачкала и Владивосток. Стоимость номера в отеле в сутки в среднем составляет 3115 рублей, средняя продолжительность брони — 2–3 ночи.

Среди городов за пределами России наиболее востребованы Минск, Стамбул и Гагра. Цена номера в отеле за сутки — 5533 рубля. В основном российские туристы бронируют отели 3* или 4*.

ИА REGNUM сообщало, для своих туристических поездок в осеннее время почти 80% жителей России выбирают внутренние направления.

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