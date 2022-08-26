Стокгольм, 26 августа, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Шведские демократы должны сформировать следующее правительство Швеции вместе с Умеренными и Христианскими демократами. Об этом в ночь на 26 августа в эфире телеканала SVT заявил лидер партии Йимми Окессон.

Sverigedemokraternav Йимми Окессон

«Я хочу сидеть в правительстве, я думаю, что это само собой разумеется, и я думаю, что в Швеции должно управлять правительство большинства», — сказал Окессон.

Он также добавил, что коалиционное правительство из трёх перечисленных партий активно будет принимать помощь со стороны Либералов.

«Если мы не сможем таким образом сформировать правительство большинства, будет хорошо, если мы получим поддержку [лидера Либералов] Йохана Персона. Проблема с Йоханом Персоном заключается в том, что у него есть коллеги по партии, с которыми трудно вести работу», — отметил лидер Шведских демократов.