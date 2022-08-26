Екатеринбург, , 08:28 — REGNUM Введение на подконтрольной киевскому режиму территории б. УССР режима контртеррористической операции было бы логично. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM блогер и общественник Сергей Колясников.

Нет терроризму!

Он отметил, что киевский режим является террористическим, и об этом говорят террористические акты.

«Это факт. Убийства неугодных, обстрелы, минирования гражданских объектов. Так что да, режим КТО логичен», — сказал Колясников.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов ожидает превращения специальной военной операции в контртеррористическую. Об этом он заявил 25 августа после внеочередного заседания Совета Думы.

«Денацификация [б. УССР] без ликвидации преступного террористического режима Зеленского будет не выполнена», — подчеркнул Миронов.

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