Стокгольм, 26 августа, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Шесть из десяти врачей в Швеции хотят временно не работать по профессии, а каждый пятый медик хочет уйти из профессии навсегда. Об этом свидетельствуют данные анкетирования, проведённого Медицинской ассоциацией в прошлом году среди почти 16 000 шведских медработников, передаёт телеканал SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Медики

«Цифры говорят сами за себя. Ситуация неустойчивая, её необходимо решать немедленно», — заявила в комментарии для SVT председатель Медицинской ассоциации Швеции София Ридгрен Стале.

Главной причиной, следует из опроса, по которой медики не хотят работать по профессии, является перегруженность больниц.

«По словам самих врачей, они не успевают поесть, не ходят в туалет и подвергаются длительному этическому стрессу», — говорится в статье.

Отмечается, что в первичном медико-санитарном звене каждый четвёртый медик намерен сменить род деятельности.