Оренбург, 26 августа, 2022, 08:23 — ИА Регнум. В администрации Оренбурга вводят новую должность — главного архитектора города. На этот пост намерены объявить всероссийский конкурс. Об этом заявил глава муниципалитета Сергей Салмин, сообщили в пресс-службе мэрии.

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Салмин подчеркнул, что сейчас остро стоит вопрос сохранения объектов культурного наследия, архитектурного облика городского пространства. Новая отдельная структура под руководством главного архитектора будет заниматься, в частности, дизайн-кодом, обликом города, всеми коммуникациями, красными линиями застройки.

«На должность главного архитектора мы хотим объявить всероссийский конкурс. Нам нужны профессионалы своего дела, с дипломом ведущих вузов страны. Среди требований — прохождение образовательных программ в компании ДОМ. РФ. Нам нужен специалист высокой квалификации и широких взглядов», — сказал он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, структура администрации Оренбурга претерпит изменения. В новой структуре у главы города будет семь заместителей.