Самара, 26 августа, 2022, 08:26 — ИА Регнум. 19,5 млрд рублей дополнительно получит Самарская область из средств федерального бюджета на строительство моста через Волгу и ста километров новой трассы «Обход Тольятти». Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров во время встречи с сотрудниками АвтоВАЗа.

Admoblkaluga.ru Строительство дороги

Глава региона подчеркнул, что строительство этих объектов не останавливалось, работы проводятся в соответствии с графиком.

Он напомнил, что при реализации проекта руководство региона столкнулось с серьезными сложностями, связанными с повышением цен на стройматериалы, логистикой и их доставкой.

«Я каждый день, поверьте, занимаюсь этим мостом для того, чтобы ни в коем случае не остановить стройку, а удорожание на 19,5 млрд рублей, которое произошло, — очень значительное. Мы нашли и дешевые кредитные ресурсы, и предусмотрели средства в областном бюджете для поддержки проекта. Но главное — я обратился к президенту за помощью при дальнейшей реализации этого проекта, преодоления текущих сложностей. И благодаря прямой поддержке Владимира Владимировича Путина 18 августа было принято постановление правительства, и региону дополнительно выделено 19,5 млрд рублей — на искомое удорожание стоимости проекта», — приводит пресс-служба областного правительства слова Азарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что завершить строительство этих объектов намерены в 2024 году. Общая длина мостовой конструкции над Волгой составит 3,7 км. Всего планируется смонтировать 26 опор, 25 пролетных строений. Протяженность новой трассы составит около ста километров. Сейчас уровень технической готовности объекта составляет 58%.