Сеул, 26 августа, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниэл Критенбринк, отвечающий за политику в Восточной Азии, прибыл в Южную Корею для проведения консультаций по КНДР и обсуждения нерешенных вопросов двустороннего альянса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя южнокорейского внешнеполитического ведомства Чхве Ён Сама.

Jeon Han Флаги США и Южной Кореи

Известно, что трехдневный визит в Сеул является завершающим этапом региональной поездки представителя США, в ходе которой он также посетил Монголию.

26 августа Критенбринк встретится с заместителем министра иностранных дел Южной Кореи по политическим вопросам Ё Сын Пэ и главой МИД Южной Кореи Пак Чином.

Ожидается, что стороны обсудят вопросы двусторонних отношений, включая политику в отношении КНДР и цепочки поставок, а также региональные и глобальные вопросы.