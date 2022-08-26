Штат Мэриленд, США, , 08:19 — REGNUM Президента США Джо Байдена освистали на митинге в Мэриленде, где он критиковал республиканцев, сообщает Readovka.

Джо Байден (сс)marcn

Байден на митинге заявил, что «в бюллетенях для голосования стоит вопрос о выживании нашей планеты» и обвинил сторонников экс-президента Дональда Трампа в «полуфашизме». В итоге собравшиеся люди его освистали.

Кроме того, Байден заявил, что поддерживающие Трампа республиканцы якобы угрожают личным правам американцев и экономической безопасности США. Они, по словам Байдена, «угрожают демократии».

Мужчина, которого возмутили слова президента, выкрикнул из толпы, что «он украл выборы» — его поддержали и другие собравшиеся, но позже его вывели из зала.