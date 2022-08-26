Стокгольм, 26 августа, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Этим летом задержанный Теодор Энгстрём планировал убить лидера Центристов Анни Лёф в ходе политической недели в Висбю. Об этом телеканалу SVT Nyheter сообщил прокурор Хенрик Олин.

Centerpartiet.se Анни Лёф

В свою очередь Анни Лёф подтвердила телеканалу, что она является истцом в расследовании преступления в Висбю, когда 6 июля среди прохожих была убита психиатр Инг-Мари Висельгрен, после чего Теодор Энгстрём был задержан по горячим следам и сознался в содеянном.

Вскоре расследование было передано в руки Службы государственной безопасности Швеции, а дело было переквалифицировано на теракт. Спецслужбисты выяснили, что целью нападавшего также была Анни Лёф.

В день убийства Висельгрен, политик должна была провести пресс-конференцию недалеко от места преступления. Встреча с избирателями была отменена, но Анни Лёф выступила с речью позже вечером, как и планировалось.