Свободный, Амурская область, , 08:19 — REGNUM В городе Свободный Амурской области произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. С нею столкнулся трактор, сообщил 26 августа телеграм-канал «ОстровСвободный.28».

ДТП с автомобилем скорой помощи Пресс-служба Госавтоинспекции Брянской области

Читайте также: В Башкирии в ДТП пострадали водитель скорой помощи и два фельдшера

Спецтехника ехала на запрещающий сигнал светофора. Скорая помощь двигалась, предупреждая участников дорожного движения включёнными проблесковыми маячками.

О пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле водитель и два фельдшера пострадали в результате ДТП с участием скорой помощи в Башкирии. ДТП произошло в городе Салавате.