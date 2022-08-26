Кабул, 26 августа, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Международная организация Global Responsibility to Protect Center объявила, что по меньшей мере 250 человек были убиты и ранены в Афганистане в результате терактов в августе этого года. Об этом пишет газета «8 Собх».

(сс) Olgamielnikiewicz Кабул. Афганистан

25 августа организация опубликовала отчёт, в котором говорится, что эти люди были убиты и ранены в результате различных нападений, начиная с 1 августа. Центр не предоставил раздельную статистику по убитым и раненым.

По данным Global Responsibility to Protect Center, большинство этих людей стали жертвами целенаправленных атак с применением самодельных взрывных устройств, осуществленных ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против этнических и религиозных меньшинств в местах отправления культа, учебных заведениях и жилых районах.

Организация привела в качестве примера нападение на мечеть в кабульском районе Кутал-Хайрхана 17 августа, в результате которого погиб 21 человек и 33 человека получили ранения.

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Global Responsibility to Protect Center подчеркнул, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны расследовать все нападения.

Напомним, что, согласно последнему отчёту UNAMA, с 15 августа 2021 года по 15 июня текущего года в Афганистане погибли и получили ранения 2106 мирных жителей.