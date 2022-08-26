Эр-Рияд, 26 августа 2022, 08:17 — REGNUM Власти Саудовской Аравии собираются инвестировать $1 млрд в Пакистан, сообщило государственное телевидение королевства.
По информации журналистов, поручение правительству о поддержке пакистанской экономики было дано саудовским королем Салманом бин Абдель Азизом. В какие сектора планируется вложить средства не уточняется.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля Саудовская Аравия объявила о решении предоставить Йемену $3 млрд в качестве срочной экономической помощи.
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