Улан-Удэ, 26 августа, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Бурятии стартует вакцинация против гриппа. По постановлению главного санврача республики, прививками планируется охватить не менее 60% населения (592 тыс. человек), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Mos.ru Вакцинация от гриппа в мобильных центрах в Москве

По словам руководителя ведомства Сергея Ханхареева, в прошлом году эпидемический процесс удалось удержать на умеренном уровне благодаря широкому охвату иммунизацией.

«Было привито более 500 тысяч человек, что составило около 52% населения республики. Да, мы опасались микст-инфекций гриппа и COVID-19, но созданный коллективный иммунитет позволил избежать этого», — отметил он.

Санитарный врач добавил, что при вакцинации используются абсолютно безопасные отечественные препараты, которые содержат актуальные штаммы гриппа.