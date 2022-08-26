Екатеринбург, 26 августа, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Свердловская область получит 101,9 млн рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом журналистам сообщили в региональном департаменте информполитики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусорные контейнеры

На полученные деньги планируют закупить 5 тыс. контейнеров. Их использование позволит сортировать твердые коммунальные отходы на стекло, бумагу, пластик и металлы. Сортированные отходы будут использовать как вторсырьё.

Деньги из федерального бюджета Свердловская область получит в рамках нацпроекта «Экология». Всего на появление мусорных контейнеров регионам выделят 1,5 млрд рублей.