Астана, 26 августа, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 сентября обратится к народу республики с посланием, значительная часть которого будет посвящена социально-экономическому развитию страны. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба администрации главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

пресс-служба президента Казахстана «Токаев 1 сентября выступит с посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат парламента. Основная часть послания будет посвящена социально-экономическому развитию страны».

Напомним, 1 сентября в Нур-Султане начнёт работу третья сессия VII созыва двухпалатного парламента республики.

Как сообщало ИА REGNUM, президенты Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев в ходе переговоров 24 августа в Баку подписали десять документов о сотрудничестве.

Читайте также: Власти Казахстана не рискнут убрать из конституции русский язык — мнение