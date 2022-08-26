Москва, 26 августа, 2022, 08:15 — ИА Регнум. К финалу рабочей недели рынок нефти в целом стабилизировался, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Pixabay.com Добыча нефти

Сырьевые котировки в настоящий момент отыгрывают два важных момента. Первый заключается в ожидании решительных действий ОПЕК+ в плане сокращения нефтяной добычи.

На днях Саудовская Аравия предположила, что картель может начать действовать, если цены на нефть будут падать. Никакого подтверждения эта информация не получила — зато рынок обрел новые ожидания.

Второй момент заключается в локальной коррекции доллара США. Возвращение пары евро/доллар в область паритета означает возможность стабилизации цен. Пока гринбек дорогой, нефть не могла расти в цене.

Интересно, что торговая активность в сырьевом секторе сейчас на максимумах за полтора месяца: объем фьючерсных контрактов на Brent находится выше 1 млн штук.

Инвесторы, помимо прочего, все еще реализуют повышательное давление со стороны данных по запасам сырья в США. И API, и EIA на этой неделе отчитались о снижении показателей.

Сегодня, 25 августа, динамика может остаться в силе. Баррель нефти марки Brent будет следовать в диапазоне $99,00-102,00, WTI — $92,50-94,50.

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