Пермь, 26 августа, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В Перми перед судом предстанут руководители группы компаний «Камская долина». По делу утверждено обвинительное заключение, сообщили в краевой прокуратуре.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство многоэтажного дома

Главы компаний обвиняют в злоупотреблении полномочиями, которые повлекли вред в размере свыше 1,8 млрд рублей. Среди пострадавших 636 дольщиков и юрлица.

По данным следствия, обвиняемые в 2014–2018 годы принимали деньги пайщиков и векселя ГК «Камская долина» для финансирования строительства пяти многоквартирных домов в Перми. Однако денежные средства шли не только на строительство запланированных домов, но и на финансирование текущей деятельности, покрытие постоянных и переменных затрат, погашение кредиторской задолженности перед контрагентами и банками.

В результате возникло существенное недофинансирование объектов строительства на начальном этапе и невозможности достройки многоквартирных жилых домов и их ввода в эксплуатацию.