Киев, 26 августа, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Мужчина, подозреваемый в поставке наркотических веществ депутатам партии «Слуга народа», которая является правящей в так называемом законодательном органе киевского режима, задержан в городе Киеве. Об этом 26 августа сообщили СМИ, обслуживающие киевский режим.

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Уточняется, что 48-летний мужчина был задержан на территории бывшей УССР. При обыске у подозреваемого были изъяты более 20 пакетов с расфасованным наркотическим веществом, а также крупная денежная сумма в разной валюте, боеприпасы и электронные весы. Мужчина подозревается в снабжении наркотиками депутатов партии «Слуга народа», лидером которой является Владимир Зеленский.

Подозреваемый был арестован по решению суда с альтернативой залога в размере около 4 млн гривен. В случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит длительный тюремный срок, до десяти лет лишения свободы, с конфискацией имущества.

Напомним, наркотические вещества и препараты наркотического воздействия неоднократно обнаруживали на позициях киевских боевиков российские военные.