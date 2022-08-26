Гаага, Нидерланды, 26 августа 2022, 08:13 — REGNUM Власти нидерландского города Гаага намерены попросить о временном освобождении от ограничительных мер ЕС против России, передает Reuters со ссылкой на письмо члена городского совета Саскии Брейнес.
Так, согласно санкциям, правительство Нидерландов прекращает действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. Сейчас власти Гааги пытаются найти замену поставкам российского газа, однако попытки в прошлые два месяца привлечь поставщиков не удались.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Болгарии занимается разработкой нового плана масштабного сотрудничества с российским концерном Газпром об очередных поставках в страну газа из РФ.
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