Гаага, Нидерланды, 26 августа, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Власти нидерландского города Гааги намерены попросить о временном освобождении от ограничительных мер ЕС против России, передает Reuters со ссылкой на письмо члена городского совета Саскии Брейнес.

(сс) OSeveno Штаб-квартира Европола, Гаага, Нидерланды

Так, согласно санкциям, правительство Нидерландов прекращает действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. Сейчас власти Гааги пытаются найти замену поставкам российского газа, однако попытки в прошлые два месяца привлечь поставщиков не удались.

«Мы попросим сделать исключение для нашего текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры», — цитирует агентство письмо Брейнес муниципалитету Гааги.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Болгарии занимается разработкой нового плана масштабного сотрудничества с российским концерном «Газпром» об очередных поставках в страну газа из РФ.

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