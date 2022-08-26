Казань, , 08:42 — REGNUM Программа по развитию предпринимательских навыков у учеников средней школы запускается в Татарии в наступающем учебном году. Как отметили в республиканском минобрнауки, программа позволит школьникам расширить знания о бизнесе.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Наша целевая аудитория — ученики 5-7 классов. Это ребята, которые только начинают взрослеть и серьезно задумываются о том, какую дорогу выбрать в жизни. Мы бы хотели, чтобы они увидели: один из путей — это собственный бизнес», — сказал первый заместитель министра экономики РТ Айрат Шамсиев.

Учащиеся попробуют себя в качестве предпринимателей и решат захотят они заниматься этим в дальнейшем.

Проект подготовлен специалистами регионального института развития образования. До конца сентября программу дополнительного образования освоят педагоги. Процесс обучения детей начнут в формате деловой игры в октябре. Участниками программы станут 12 тыс. школьников.

Программа «Школьный бизнес-старт» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

ИА REGNUM напоминает, в Казани в июне 2022 года количество субъектов малого и среднего бизнеса, а также самозанятых увеличилось до 148,5 тысяч, что на 23% больше, чем было годом ранее.

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