Москва, , 08:10 — REGNUM Волатильность валютного рынка на Московской бирже снижается, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

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В рублевых парах, как и 25 августа, инвесторы в основном заняты поисками точек опоры и равновесных курсов. Налоговый период состоялся.

Внутри него можно было наблюдать всплеск интереса к рублю на фоне погашения компаниями обязательств по налогам и сборам. После того как внутренний интерес был реализован, биржевая активность снизилась.

Рубль все так же опирается на профицит торгового баланса в России. Пока компании-импортеры не проявят интерес к валюте для реализации своих сделок, перевес сил сохранится за экспортерами, которые предлагают на рынке большой объем иностранной валюты. Этот навес предложения и держит рубль на плаву.

За счет данного фактора российская валюта может игнорировать настроения извне и не реагировать на сырьевую конъюнктуру.

Прогнозы западных авторитетных участников рынка об экономическом коллапсе России оказались, мягко говоря, очень далекими от истины.

Экономика России, если и просядет по итогам 2022 года, то не на 15% или на 12%, а в 3-4 раза меньше. Это и есть важный момент в отсутствии явного негатива для рубля.

Сегодня, 26 августа, внутренняя ситуация не обещает каких-либо резких изменений в движениях курсов валют. Доллар США может балансировать в диапазоне 59,70-61,00 руб., евро — 59,50-62,00 руб.

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