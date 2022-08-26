* талибы — запрещённая в России организация

Мазари-Шариф, Афганистан, , 08:10 — REGNUM В городе Мазари-Шарифе, столице афганской провинции Балх, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снова начали обыски домов в городе после примерно месячного перерыва. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Армия Афганистана

С утра 25 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали поквартирный обход во втором и пятом округах города и районах Ширабад и Кампе-Сахи.

Источники в Мазари-Шарифе сообщили газете «8 Собх», что на этот раз талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обыскивают в основном дома бывших солдат.

Штаб-квартира полиции Балха также подтвердила, что в координации с разведкой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и 209-м армейским корпусом «Фатх» (штаб в Мазари-Шарифе) в городе началась поквартирная проверка.

Радикалы заявили, что целью проверки является борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сбор имеющегося у людей оружия. Но местные жители отмечают, что их беспокоит безобразное поведение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время обходов.

Напомним, месяц назад талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали поквартирные обходы в Мазари-Шарифе.