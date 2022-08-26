Кировское, 26 августа 2022, 08:15 — REGNUM В город Кировское Донецкой Народной Республики отправили из Якутии сотни стульев, парты, интерактивные доски и компьютеры. Об этом рассказал представитель якутской делегации Давид Архан, сообщило 26 августа ЯСИА.
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Мебель новая и долгожданная, подчеркнул он. Отправка гуманитарной помощи стала возможной благодаря правительству Якутии и главе региона Айсену Николаеву. Стулья, парты и компьютеры получила городская школа №1.
Как сообщало ИА REGNUM, Якутия взяла шефство над городом Кировское в ДНР 1 июня. Дороги и социальная инфраструктура в населённом пункте обветшали, констатировал прибывший туда с визитом Айсен Николаев.